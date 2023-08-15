24 أغسطس.. DMC تنقل حفل مهرجان القاهرة للدراما

أعلنت فضائية DMC نقلها فعاليات حفل توزيع جوائز النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما المقرر إقامته في 24 أغسطس الجاري والذي سيقام بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

ويرأس مهرجان القاهرة للدراما النجم القدير يحيى الفخراني، وتنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحت إشراف نقابة المهن التمثيلية بقيادة الفنان أشرف زكي.

وتضم النسخة الثانية من مهرجان الدراما لجنة تحكيم خاصة لتقييم الأعمال التليفزيونية التي عرضت في رمضان الماضي وخارجه في موسم “الأوف سيزون" والذي يشهد منافسة كبيرة بين العديد من الأعمال التليفزيونية المتميزة.

تترأس لجنة التحكيم الفنانة إلهام شاهين وتضم في عضويتها:

كريم عبدالعزيز.

السيناريست والروائي عبدالرحيم كمال.

المخرج جمال عبدالحميد.

الناقد الفني طارق الشناوي.

وقررت إدارة مهرجان الدراما برئاسة الدكتور يحيى الفخراني أن تضم النسخة الثانية من المهرجان استفتاء للجمهور لاختيار أفضل الأعمال التليفزيونية التي عرضت على مدار العام الماضي واختيار أفضل ممثل وممثلة وسيناريو وإخراج ومن المقرر أن تعلن النتائج خلال حفل توزيع الجوائز 24 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما يوم 24 أغسطس الجارى، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين؛ لتكريم أفضل الأعمال الدرامية وأبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني.