الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": بدء الفترة المسائية من أول أيام انطلاق بطولة الجودو بالعلمين

الجودو
الجودو

قالت فرح الخولي، مراسلة القاهرة الإخبارية، إنه بالفعل تم بدء الفترة المسائية من أول أيام انطلاق البطولة العالمية للجودو بمشاركة 18 دولة عربية وبعدد يقارب 400 لاعب من  المصنفين دوليًا في هذه الرياضة.

بطولة الجودو

وأكدت فرح الخولي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه تم بالفعل البدء في فعاليات بطولة الأشبال الآن بالصالة المغطاة بالعلمين، وهى البطولة الثامنة لهذه المرحلة، وهناك مباريات بين الذكور والإناث من الفرق المختلفة، إضافة إلى أن مدة المباراة في هذه الرياضة لا تتجاوز الـ4 دقائق.

وأضافت في حديثها، أنه في بطولة البراعم كان المركز الأول لفريق دولة الكويت والمركز الثاني كان من نصيب جمهورية مصر العربية.

وتابعت: "هذه البطولة ستظل مستمرة لمدة أربعة أيام على التوالي، وذلك بداية من 15 أغسطس حتى 18 أغسطس".

 الإجراءات الأمنية المكثفة 

واستطرد: "هناك إجراءات أمنية مشدة لتأمين هذه البطولة، حيث إن هذه البطولة تحظى بمشاركة واسعة من جميع دول العالم، ولهذا التنظيم من قبل المنظمين يسير على قدم وساق لحماية المشجعين والفرق المشاركة".

فرح الخولي بطولة الجودو القاهرة الإخبارية مراسلة القاهرة الاخبارية العالم علمين

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