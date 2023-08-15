الخطوط الجوية الليبية تعدّل مسار رحلتين بين القاهرة ومعيتيقة

عدلت الخطوط الجوية الليبية، اليوم الثلاثاء، مسار رحلتين كانتا مقررتين بين مطاري القاهرة ومعيتيقة الدوليين.

وقالت الشركة الليبية- في بيان لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- إن السبب وراء تعديل مسار الرحلتين هو إغلاق مطار معيتيقة لأسباب خارجة عن إرادتها.

يأتي ذلك في ظل استمرار الاشتباكات بالعاصمة طرابلس بين التشكيلات المسلحة، ما دفع السلطات لإغلاق مطار معيتيقة.

موعد الرحلتين

وأوضح البيان أن موعد إقلاع الرحلة مصراتة- القاهرة (LN202) سيكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، وموعد إقلاع رحلة العودة القاهرة- مصراتة (LN203) سيكون الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

وطلبت الخطوط الليبية من الركاب الحضور داخل مطار مصراتة، قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات.

نقل رحلات الخطوط الإفريقية

وقررت الخطوط الجوية الإفريقية نقل رحلاتها اليوم من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة؛ نظرًا للظروف الراهنة والخارجة عن إرادة الشركة.

وأشارت إلى إقلاع الرحلة 970 "مصراتة- إسطنبول" في الثانية والنصف ظهرًا، ورحلة 436 “مصراتة- الإسكندرية” في الرابعة عصرا، ورحلة 454 "مصراتة- تونس" في السابعة إلا خمس دقائق مساء، حسب ما جاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".