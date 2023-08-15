في القاهرة.. "العربية للتنمية الإدارية" تعقد المؤتمر الخامس للإدارة سبتمبر المقبل

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية المؤتمر العربي الخامس للإدارة والتنمية تحت عنوان "القيادات الإدارية والتميز المؤسسي في ضوء قوانين الخدمة المدنية العربية"، خلال الفترة من 19 – 21 سبتمبر القادم، وذلك بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة.

يأتي انعقاد المؤتمر انطلاقا من تأثير الظروف والمتغيرات الهائلة والمتلاحقة التي تعمل فيها المنظمات المعاصرة بما في ذلك تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والتي من أهمها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والروبوتات، وما يمثله ذلك من تحدٍ أمام القيادات لمواكبة تلك التغيرات وتحويلها لفرص إيجابية للتقدم والنمو والوصول للتكيّف اللازم للنظم والممارسات المؤسسية مع تلك المتغيرات. بما يحقق الريادة والتميز في الممارسات الإدارية.

ويأتي عقد هذا المؤتمر تنفيذاً للتوصيات التي انتهت إليها النسخ الأربعة من مؤتمر الإدارة والتنمية، والتي عقدتها المنظمة في القاهرة ومسقط وأبو ظبي.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية دور القيادة الإدارية في الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات، بما يحقق توقعات وتطلعات المستفيدين من خدماتها، وما يتطلبه ذلك من معارف ومهارات قيادية في ضوء الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها، فضلاً عن استعراض العديد من الممارسات العالمية والعربية، وإيجاد حلول مبتكرة لأهم التحديات التي تواجه الإدارة العامة في القرن الحادي والعشرين.

وسيتناول المؤتمر عدة محاور من بينها، دور قوانين الخدمة المدنية في إعداد القيادات الإدارية، دور تكنولوجيا المعلومات في تكوين بيئة داعمة للتميز المؤسسي، ودور القيادة الإدارية في تحقيق التميز المؤسسي.

ويشارك في هذا المؤتمر القيادات الإدارية الإشرافية والوسطى بالوزارات والمؤسسات والمنظمات الحكومية، مديري إدارات الموارد البشرية والتخطيط والجودة بالمؤسسات العربية، القيادات الإدارية والقانونية ونوابهم في القطاع الحكومي والعام، مديري إدارات التطوير الإداري والتخطيط والتدريب والخدمات المساندة، أعضاء هيئات التدريس بكليات إدارة الأعمال والحقوق والتجارة، من مختلف الدول العربية.

كما تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني تحت عنوان "الإعلام البرلماني والرقمنة.. الفرص والتحديات" خلال الفترة من 12 – 14 سبتمبر المقبل، بالتعاون مجلس الشورى البحريني و مجلس النواب البحريني الراعي الفضي للملتقى، وذلك في العاصمة المنامة بمملكة البحرين.

يهدف الملتقى إلى خلق تفاعل بناء بين أطراف العملية الاتصالية في الإعلام البرلماني، وتقديم رؤية أكثر وضوحا حول الدور الذي يمكن أن يؤديه هذا النوع من الإعلام المتخصص في تعزيز التفاعل بين المؤسسات البرلمانية وبين المؤسسات الإعلامية من جانب، ومع الجمهور العام من جانب آخر.

- مناقشة التحديات التي يواجها الإعلام البرلماني في العصر الرقمي

كما يهدف الملتقى إلى توفير منصة لنقاش جاد ومتعمق بين القائمين بالاتصال في الإعلام البرلماني وبين النواب والخبراء والإعلاميين حول التحديات التي يواجها الإعلام البرلماني في بناء الرسالة الإعلامية في العصر الرقمي، وإلى استعراض مجموعة من التجارب العربية في مجال الإعلام البرلماني بما يسهم في تعزيز الثقافة السياسية ونشر الوعي بالممارسة الديمقراطية الصحيحة. كذلك توفير فرصة لاستعراض أولويات الأطراف المختلفة للعملية الاتصالية في الإعلام البرلماني (ممارسون – صحفيون – نواب) بشأن بناء الرسالة الإعلامية المناسبة والمعبرة عن الأداء البرلماني.

- أبرز محاور الملتقى

سيتناول الملتقى عدة محاور من أهمها، الإعلام البرلماني.. ثوابت وتحولات الدور والرسالة، الإعلام البرلماني وبناء التواصل الفعال مع الجمهور المستهدف، الإعلام البرلماني وأدوات الاتصال الرقمية.. الواقع والمستقبل، والإعلام البرلماني ودور الشباب في المشاركة الفعالة.

يستهدف الملتقى صانعي القرار وواضعي السياسات والاستراتيجيات بقطاع العمل البرلماني والإعلام البرلماني، الإعلاميين والمتخصصين في مجال الإعلام البرلماني بالمؤسسات العربية، رؤساء تحرير الصحف العامة والقنوات الإخبارية والبرامج السياسية المتخصصة، قادة الأحزاب والمحللين السياسيين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي. مستشاري التواصل الرقمي والعلاقات العامة والإعلام في دول الخليج وبعض الدول التي توجد بها أنشطة برلمانية فاعلة. الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات التواصل المؤسسي، الإعلام، والعلاقات العامة. إدارات الإعلام البرلماني ودوائر العلاقات العامة في البرلمانات العربية.