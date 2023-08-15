"الأعلى للدولة": اشتباكات طرابلس تعرض حياة الآمنين للخطر

أدان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الاشتباكات المسلحة التي تجري في العاصمة طرابلس، داعيًا كل الأطراف المتحاربة للوقف الفوري لإطلاق النار.

وقال المجلس الأعلى للدولة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الاشتباكات تسببت في ترويع الآمنين وتعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر، مؤكدًا على ضرورة تغليب الأطراف المتحاربة صوت العقل وحل الإشكاليات فيما بينها بالطرق السلمية والقانونية.

وشدد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على موقفه الثابت ورفضه لأي حرب جديدة في البلاد.



الصحة الليبية تطالب بتوفير ممرات آمنة للعالقين

وطالبت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "الأطراف" بالسماح لفرق الطوارئ والإسعاف والهلال الأحمر بإنقاذ الليبيين الموجودين في مناطق الاشتباكات، وتوفير ممرات آمنة لهم.

ماذا يحدث في طرابلس؟

تسارعت الأحداث في طرابلس، أمس الإثنين، عقب احتجاز جهاز "الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب" آمر "اللواء 444 قتال"، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، حسبما قالت بوابة الوسط الليبية.

وإثر احتجاز حمزة، سُمع دوي إطلاق النار قرب أحد المراكز التجارية بوسط طرابلس، حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و"اللواء 444 قتال".

واستمرت الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح اليوم، في منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس.