الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

“النواب الليبي” يدين اشتباكات طرابلس.. ويدعو “البعثة الأممية” لتحديد موقفها

اشتباكات طرابلس
اشتباكات طرابلس

أدان مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، الأعمال القتالية وجرائم الخطف التي تشهدها مدينة طرابلس، والتي تعرض حياة الليبيين للخطر.

ودعا "النواب الليبي" في بيان له عبر موقعه الرسمي كافة الأطراف لوقف الاشتباكات، والاحتكام للغة العقل، وفتح ممرات آمنة تضمن سلامة المواطنين وحرية تنقلهم.

وحمل "النواب" المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للمتسببين والمشاركين في الأعمال القتالية وجرائم الخطف، وحالة الفوضى، وانعدام الاستقرار التي تشهدها البلاد.

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بيان البرلمان الليبي

وطالب" النواب الليبي" البعثة الأممية في ليبيا بتحديد موقف واضح من حالة الفوضى وعدم الاستقرار والسلاح المنفلت والاقتتال وتعريض حياة المواطنين للخطر، ودعاها لشجب واستنكار هذه الجرائم.

اشتباكات مسلحة

من ناحيتها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها تتابع بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ أمس، وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين.

وشهدت طرابلس أمس اشتباكات مسلحة، بعد توقيف ما يسمى جهاز الردع التابع لحكومة الوحدة الوطنية المقالة من البرلمان، لآمر اللواء 444 محمود حمزة بناء على مذكرة توقيف من النائب العام بحسب قوله.

وأسفرت الاشتباكات عن وقوع خسائر مادية وإصابات حتى الآن، مع وقف حركة المرور وغلق المدارس والجامعات في العاصمة.

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