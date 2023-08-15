الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسؤول في مبادرة ابدأ: العمالة الفنية هي أساس نهضة وتقدم أي دولة

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

قالت بسنت حسين، مسئول في قطاع التدريب بمبادرة “ابدأ”، إن تم إطلاق نموذج جديد لمدارس التعليم الفني بالتعاون مع المبادرة، حيث يتم التركيز فيه بشكل كبير على التدريب العملي للطلاب. 

وأضافت حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا النموذج يربط بين المواد النظرية التي يتلقاها الطالب وطريقة تطبيقها في الحياة العملية من خلال المدارس الوطنية التى يتم الحرص فيها أن تكون المواد التي يتم دراستها تلبي احتياجات الصناعة.

وأوضحت مسئول قطاع التدريب بمبادرة ابدأ، أنه سيتم إطلاق مدرستين هذا العام، مدرسة ابدأ للعلوم التقنية في مدينة بدر تتخصص في الذكاء الاصطناعي، والمدرسة الثانية في دمياط وتتخصص في اللوجيستيات وصيانة وإصلاح السفن، مشيرة إلى أن باب التقديم سيتم فتحه على مدار الأيام المقبلة أمام الطلاب والمدرسين، مؤكدة أن العمالة الفنية هي أساس نهضة وتقدم أي دولة متقدمة.

احتياجات الاصطناعى التعليم الفنى التدريب العملي الذكاء الاصطناعي الحياة العملية المدارس الوطنية

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