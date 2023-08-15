الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتى يُجدد عقد مدافعه الشاب لويس حتى 2028

ريكي لويس
ريكي لويس

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد مدافعه الشاب ريكو لويس لمدة 5 سنوات مقبلة.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، تمديد عقد صاحب الـ 18 عامًا حتى 2028.

 

 

انضم الفتى المولود في بوري إلى أكاديمية السيتي في عمر الثماني سنوات، وارتقى عبر الأعمار السنية المختلفة، ليصبح عضوًا مهمًا في قائمة بيب جوارديولا في الفريق الأول. 

في موسمه الأول، شارك لويس في 23 مباراة، وكان له تأثيرًا في فوزًا فريقنا بالثلاثية الموسم الماضي.

ويشعر اللاعب البالغ من العمر 18 عاما بسعادة كبيرة لتوقيع عقد جديد مع النادي الذي يشجعه منذ الطفولة، وفرصة كبيرة للتطور أكثر. 

وقال لويس: "كان عامًا لا يصدق بالنسبة لي، والآن العقد الجديد حلم وأصبح حقيقة"، مضيفًا: "كمشجع لمانشستر سيتين أتذكر رؤيتنا ونحن نفوز بالألقاب عندما كنت صغيرًا، وهذا هو المكان الوحيد الذي أريد التواجد فيه". 

وتابع: "أعرف بأن تواجدي هنا حتى عام 2028 هو أمر مذهل، ولا أستطيع انتظار مواصلة العمل والتطور"، مضيفًا: "الجميع في النادي رائعون، بداية من الأكاديمية التي تعلمت فيها الكثير، وأنا ممتن للغاية لكل شيء قاموا بفعله".

مانشستر سيتي الإنجليزي مانشستر سيتى ريكو لويس لويس السيتى

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