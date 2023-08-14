كانت تستخدم في العروض.. ضبط حيوانات محظور صيدها بالغردقة

تمكنت حملة تفتيشية من إدارة محميات البحر الأحمر، بالتنسيق مع شرطة البيئة بالغردقة، من ضبط حيوانات ممنوعة ومحظورة خلال استخدامها في عروض بأحد شواطئ مدينة الغردقة، من بينها أسد صغير وتمساح نيللى وثعبان.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما شنت ادارة محميات البحر الأحمر وشرطة البيئة حملة تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حيث تم استهداف أحد الشواطئ الذى يستخدم الحيوانات المحظور والممنوع استخدامها أمام الجمهور والواقعة بطريق الشيراتون بالغردقة.

وأثناء المرور علي الشاطئ تم ضبط مجموعة من الأشخاص تقوم بعرض بعض الحيوانات الممنوعة والمحظورة للجمهور تم علي الفور مصادرتها والتي تبين أنها تمساح نيلي، وفرد من نوع النسناس، وأسد صغير "شبل"، واحد الثعابين من نوع الأصله تمت المصادرة وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابه العامة.