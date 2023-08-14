الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تكشف مفاجأة فى عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة
عقار حدائق القبة

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في واقعة عقار حدائق القبة المنهار عن أن العقار كان قد سبق وصدر له قرار إزالة بهدم الطابق الرابع فوق الأرضي، وتدعيم وترميم باقي العقار ترميمًا كاملًا تحت إشراف مهندس استشاري مسئول إلا أنه لم ينفذ.

وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الثالث التحقيق، حيث قررت  نجلاء عزمي – وكيل النيابة، تكليف رئيس لجنة مخالفات المباني بمكتب نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بإعداد تقرير عن أسباب انهيار العقار، مع طلب ملف العقار بالكامل من حي حدائق القبة.

أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الثالث، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار الكائن بحارة "الباجوري" من شارع "مصطفي عمر" بحي حدائق القبة، والذي انهار أمس الأحد الموافق ١٣ / ٨ / ٢٠٢٣.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة، حيث انتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار أسامة عليوة - القائم بعمل مدير النيابة - ومعه كل من: نورهان مخلوف - وكيل النيابة، نجلاء عزمي – وكيل النيابة، لموقع العقار لإجراء المعاينة صباح اليوم، يرافقهم كل من رئيس حي حدائق القبة، ومهندس التنظيم بالحي، ومالكة العقار.

النيابة الإدارية عقار حدائق القبة انهيار عقار في حدائق القبة عقار حدائق القبة المنهار إنهيار العقار نائب المحافظ للمنطقة الشمالية

الأكثر قراءة

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

النيابة الإدارية تكشف مفاجأة فى عقار حدائق القبة المنهار

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

رئيس «الشرقية للدخان» يوضح آخر تطورات أزمة ارتفاع أسعار السجائر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟