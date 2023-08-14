النيابة الإدارية تكشف مفاجأة فى عقار حدائق القبة المنهار

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في واقعة عقار حدائق القبة المنهار عن أن العقار كان قد سبق وصدر له قرار إزالة بهدم الطابق الرابع فوق الأرضي، وتدعيم وترميم باقي العقار ترميمًا كاملًا تحت إشراف مهندس استشاري مسئول إلا أنه لم ينفذ.

وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الثالث التحقيق، حيث قررت نجلاء عزمي – وكيل النيابة، تكليف رئيس لجنة مخالفات المباني بمكتب نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بإعداد تقرير عن أسباب انهيار العقار، مع طلب ملف العقار بالكامل من حي حدائق القبة.

أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الثالث، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار الكائن بحارة "الباجوري" من شارع "مصطفي عمر" بحي حدائق القبة، والذي انهار أمس الأحد الموافق ١٣ / ٨ / ٢٠٢٣.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة، حيث انتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار أسامة عليوة - القائم بعمل مدير النيابة - ومعه كل من: نورهان مخلوف - وكيل النيابة، نجلاء عزمي – وكيل النيابة، لموقع العقار لإجراء المعاينة صباح اليوم، يرافقهم كل من رئيس حي حدائق القبة، ومهندس التنظيم بالحي، ومالكة العقار.