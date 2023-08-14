الزراعة: الصوب الزراعية ساهمت فى توفير 80% من مياه الرى

أكد المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإقبال على الصوب الزراعية ارتفع مع إطلاق المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية.

وأشار، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن النظام الجديد ساهم في زيادة الإنتاج بما يعادل 4 أضعاف المساحة المكشوفة، حيث تقوم بإنتاج الخضر في غير موسم الإنتاج.

وقال "عطا" إن الصوب الزراعية تنتج الخضر بجميع أنواعها، كما أنها تعمل على ترشيد مياه الري بنسبة 80%، وقد امتصت الصوب الزراعية قدرا كبيرا من العمالة.

وأضاف أن الصوب الزراعية حققت توازنًا في أسعار السلع، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ المشروع القومي في مزارع العاشر من رمضان والإسماعيلية وطريق الصعيد الغربي وقاعدة محمد نجيب العسكرية في مطروح للإنتاج المحلي وتصدير الفائض للخارج.