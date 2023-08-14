الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "dmc" يرصد فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين (فيديو)

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

رصد محمد سعيد، مراسل قناة "dmc"، فعاليات وأنشطة اليوم بمهرجان العلمين، قائلًا: إننا موجودون بمنطقة الممشى السياحي داخل مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الفعاليات الجديدة والمستمرة في المهرجان بنسخته الأولى. 

وأضاف "سعيد"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن أمس شهدنا الحدث الأبرز ضمن فعاليات المهرجان، وهو المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل احتفالية "60 سنة دراما"، بحضور الفنان يحيى الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين، عضو لجنة التحكيم.

- مهرجان الدراما سيقام يوم 24 أغسطس الجاري


وأوضح مراسل dmc، أن المؤتمر حضره عدد كبير من المهتمين بالفن والدراما المصرية، إضافة إلى وسائل الإعلام والصحفيين، لافتًا إلى أن المهرجان سيقام يوم 24 أغسطس الجاري على شواطئ مدينة العلمين.

وتابع بدأ بالفعل التجهيزات لمهرجان الدراما، خاصة أن المهرجان يشهد نسخته الثانية، وأن نسخ الدراما ستكون خاصة بالدراما العربية وليس المصرية فقط، ومع الوقت سيتحول لمهرجان دولي، وهناك دعوة لكل فناني مصر للحضور.

العلمين مهرجان العلمين DMC مراسل dmc يرصد فعاليات أنشطة

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