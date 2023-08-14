الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي نخيل البلح خلال أغسطس

نخيل البلح
نخيل البلح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي نخيل البلح، مراعاتها، خلال شهر أغسطس، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- الاستمرار في الرش الوقائي ضد سوسة النخيل الحمراء في المشتل أو في الأرض المستديمة وإذا ظهرت إصابات يتم علاجها مباشرة.
- تجهيز الفسائل التي سيتم تقليعها في هذا الشهر وزراعتها في المشتل، أوفى المكان المستديم مباشرة بحيث تزرع مائلة تجاه الشمال لتفادى تعرضها لأشعة الشمس.

- يراعى عدم دفن قلب الفسيلة في التربة حتى لا يصل ماء الرى لها فيتعفن القلب ويموت، كما يراعى غمس الجذور في محلول أوكسي كلور والنحاس بمعدل 500 سم لكل 100 لتر ماء.
- يجب حماية الثمار التي يبدأ نضجها في هذا الشهر من ذبابة الفاكهة عن طريق الرش بأحد المبيدات الموصي بها ويكرر الرش بعد 15 يوم.
- يكون الري خفيف وعلى فترات متباعدة حتى يساعد على سرعة نضج الثمار وزيادة حلاوتها وتكون أكثر تحملا للنقل والتسويق وذلك في الأصناف مبكرة النضج

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي نخيل

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