بعد ضم هاري كين.. ماذا قدم الإنجليز مع بايرن ميونخ؟

نجح نادي بايرن ميونخ الألماني في التعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، بعقد حتى عام 2027.

وأعلن نادي بايرن ميونخ في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، قادمًا من توتنهام هوتسبير، مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو كحوافز ومتغيرات، ووقع على عقد لمدة 4 سنوات حتى عام 2027.

ويُعد المهاجم الإنجليزي، صاحب الـ30 عامًا، ثالث لاعب إنجليزي يرتدي قميص بايرن ميونخ، حيث سيرتدي القميص رقم 9 في الموسم الجديد 2023-2024.

ماذا قدم اللاعبين الإنجليز مع بايرن ميونخ؟

ونستعرض لكم كل ما قدمه اللاعبين الإنجليز الذين سبق لهم ارتداء قميص بايرن ميونخ، وذلك على النحو التالي:

- أوين هارجريفز

انضم لاعب الوسط الإنجليزي أوين هارجريفز إلى صفوف بايرن ميونخ في عام 2000، ولمدة سبع سنوات حتى عام 2007.

وشارك أوين هارجريفز في 218 مباراة مع بايرن ميونخ، سجل خلالهم 10 أهداف، وقدم 26 تمريرة حاسمة، وتوّج معهم بألقاب الدوري الألماني، كأس ألمانيا، كأس الرابطة الألمانية وكأس الإنتركونتننتال.

أوين هارجريفز

- عمر ريتشاردز

انضم المدافع الإنجليزي عمر ريتشاردز إلى صفوف بايرن ميونخ في عام 2021، قادمًا من ريدينج في صفقة انتقال حر.

قضى عمر ريتشاردز موسمًا واحدًا مع بايرن ميونخ، حيث شارك في 17 مباراة، صنع خلالهم هدفًا، وتوّج معهم بلقب الدوري الألماني وكأس السوبر الألماني.

عمر ريتشاردز

ماذا قدم هاري كين مع توتنهام هوتسبير؟

وبدأ هاري كين مسيرته الاحترافية ضمن صفوف شباب فريق توتنهام، وصعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2009 قبل أن يصعد للفريق الأول في يناير 2011، وبعدها خرج في عدد من الإعارات لأندية لايتون أورينت وميلوال ونورويتش سيتي، وليستر سيتي التي انتهت في مايو 2013، واستقر هاري كين منذ ذلك التاريخ في توتنهام حتى عام 2023.

وشارك هاري كين في 435 مباراة مع توتنهام، سجل خلالهم 280 هدفًا وقدم 64 تمريرة حاسمة.

بينما شارك في 49 مباراة بقميص توتنهام خلال الموسم الماضي 2022-2023، سجل خلالها 32 هدفًا وصنع 5 لزملائه في كل البطولات.