الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البرهان: حميدتى وأعوانه زيفوا الحقائق وارتكبوا جرائم حرب ولا يسعون للديمقراطية

البرهان
البرهان

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، إن "السودان يواجه أكبر مؤامرة في العهد الحديث، وسنحتفل بالنصر على التمرد قريبًا جدًا".

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني، في كلمة احتفالًا بالعيد الـ69 للقوات المسلحة السودانية، نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين: نعمل على الوصول إلى صيغة سياسية مقبولة للجميع، والقوات المسلحة السودانية تؤيد دولة القانون، وستقف مع الشعب وصولًا إلى انتخابات حرة.

وواصل "البرهان": نؤكد للشعب أن القوات المسلحة ستظل على عهدها، متابعًا: "حميدتي وأعوانه زيفوا الحقائق وارتكبوا جرائم حرب ولا يسعون للديمقراطية".

وتحتفل القوات المسلحة السودانية سنويًا بعيد الجيش، والذي يوافق الرابع عشر من أغسطس كل عام، ويأتي هذا العام في ظل الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ شهر أبريل الماضي. 

مجلس السيادة السوداني البرهان السودان الجيش

الأكثر قراءة

استمرار انخفاض الحرارة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

زوجة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة: "خرب بيت أخويا عشان استلف منى فلوس"

بـ"مليون جنيه".. الكاتبة صافي ناز كاظم تعرض مكتبتها للبيع

بعد قليل.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

تعرض الأربعاء.. موسم صيف 2023 يستقبل 3 أفلام جديدة بدور العرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى