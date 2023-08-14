البرهان: حميدتى وأعوانه زيفوا الحقائق وارتكبوا جرائم حرب ولا يسعون للديمقراطية

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، إن "السودان يواجه أكبر مؤامرة في العهد الحديث، وسنحتفل بالنصر على التمرد قريبًا جدًا".

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني، في كلمة احتفالًا بالعيد الـ69 للقوات المسلحة السودانية، نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين: نعمل على الوصول إلى صيغة سياسية مقبولة للجميع، والقوات المسلحة السودانية تؤيد دولة القانون، وستقف مع الشعب وصولًا إلى انتخابات حرة.

وواصل "البرهان": نؤكد للشعب أن القوات المسلحة ستظل على عهدها، متابعًا: "حميدتي وأعوانه زيفوا الحقائق وارتكبوا جرائم حرب ولا يسعون للديمقراطية".

وتحتفل القوات المسلحة السودانية سنويًا بعيد الجيش، والذي يوافق الرابع عشر من أغسطس كل عام، ويأتي هذا العام في ظل الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ شهر أبريل الماضي.