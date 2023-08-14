"الصحفيين" تنظم دورة حول "مهارات التعليق الإذاعى والتليفزيونى" للأعضاء وأسرهم

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ، عن تنظيم دورة تدريبية حول مهارات التعليق الإذاعي والتليفزيوني «voice over» (المستوي الأول).

وتشمل الدورة المهارات التالية:

 إجادة كل فنون التعليق الصوتي «الإخباري، الوثائقي، الإعلانات»

 تعلم مهارات تقديم البرامج والندوات والمؤتمرات.

 التدريب على مهارات التحكم بالصوت وأنواع الطبقات الصوتية.

 المفاتيح الأساسية في تحليل النص من أجل التعليق الصوتي.

 أسس «ستانسلافيسكي» الخاصة بالتعليق الصوتي.

 الأنواع الأربعة للتنفس وتطبيقاتها في التعليق الصوتي.

 تعلم مهارات الأداء الصوتي.

 التدريب على مهارة الارتجال.

 إدارة أعمال التعليق الصوتي.

 تطوير ملكة التخيّل لدى المعلّق الصوتي.

 كيفية إدارة الأزمات والوقت والضغوط.

 فن الصمت والوقفات الكلامية.

 تقنيات التعامل مع الميكرفون.



الرسوم المستحقة للدورة: 100 جنيه بأسبقية الحجز.

وتقوم بالتدريب الأستاذة: رضا الكرداوى- المذيعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بنقابة الصحفيين.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، على أن جميع الدورات قاصرة على أعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم.