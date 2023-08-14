الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شاب وسائق "توكتوك" بجروح فى مشاجرة بأبو النمرس بالجيزة

مشاجرة
مشاجرة

وقعت مشاجرة بين شخصين في أبو النمرس، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن إصابتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 

 كان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بنشوب مشاجرة بمنطقة أبو النمرس، وبإجراء التحريات تبين أن خلافا أدى لنشوب مشاجرة بين شاب وسائق توك، مما أسفر عن إصابتهما بجروح. 

 وتم التحفظ على طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

مشاجرة خلافات بينهما الإجراءات القانونية النيابة المختصة غرفة النجدة منطقة أبو النمرس التحريات

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