إصابة شاب وسائق "توكتوك" بجروح فى مشاجرة بأبو النمرس بالجيزة

وقعت مشاجرة بين شخصين في أبو النمرس، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن إصابتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

كان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بنشوب مشاجرة بمنطقة أبو النمرس، وبإجراء التحريات تبين أن خلافا أدى لنشوب مشاجرة بين شاب وسائق توك، مما أسفر عن إصابتهما بجروح.

وتم التحفظ على طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.