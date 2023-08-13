الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليكيب: الهلال السعودى يتفق مع سان جيرمان على ضم نيمار

نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا

ذكر تقرير إخباري أن البرازيلي نيمار، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، توصل لاتفاق للانضمام لفريق الهلال السعودي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن اللاعب البرازيلي الدولي سيحصل على مجموع 160 مليون يورو (175.43 مليون دولار) لمدة موسمين. ووفقا للتقرير، يتبقى فقط اتفاق الناديين على تفاصيل الصفقة.

ولم يشارك نيمار في مباراة سان جيرمان الأولى بالدوري الفرنسي، والتي انتهت بالتعادل أمام لوريان، كما لم يتواجد أيضا الفرنسي كيليان مبابي في قائمة المباراة

وذكرت صحيفة "سبورت" أن نيمار طلب أن يتم إعارته لبرشلونة من أجل التوقيع للنادي السعودي. ووفقا للتقرير يعتقد نيمار أن الاستمرار لموسم آخر في أوروبا سيكون مهما خاصة أن بطولة كوبا أمريكا ستقام في عام 2024.

ولكن "ليكيب" ذكرت أن الهلال لا يرغب في إعارة اللاعب للفريق الإسباني.

ولم يلعب نيمار منذ فبراير الماضي، عندما تعرض لإصابة في الكاحل. في مارس، تجمعت جماهير سان جيرمان أمام منزله وهتفت له لكي يرحل عن الفريق.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان في 2017 قادما من برشلونة في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، ويمتد عقده مع الفريق الفرنسي حتى 2027.

وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب في الدوري الفرنسي وثلاثة ألقاب في كأس فرنسا، لكنه عجز عن قيادة الفريق للقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.

ليكيب الهلال السعودي باريس سان جيرمان الفرنسي البرازيلي نيمار دا سيلفا

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