تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن عملية مرقد شاه جراغ جنوب إيران

تبني تنظيم داعش الإرهابي، مساء اليوم الأحد، مسئوليته عن الهجوم الذي استهدف مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي إيران، وفقًا لما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، بأن شخصين اثنين قتلا وجرح 7 آخرين، إثر إطلاق نار من قبل إرهابي داخل مرقد شاه جراغ في شيراز.

وأشارت إرنا إلى أن الإرهابي الذي تم اعتقاله يحمل جنسية أجنبية، وكان بصدد تنفيذ عملية إرهابية داخل محيط المرقد.

مقتل 4 أشخاص في هجوم علي مرقد شاه جراغ

وفي وقت سابق من اليوم، وسائل إعلام رسمية في إيران، مقتل 4 أشخاص في هجوم على مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي إيران.

وذكرت قناة روسيا اليوم، أن إرهابيين حاولا اقتحام مرقد شاه جراغ في شيراز، لكنهما اصطدما بمواجهات مسلحة مع القوات الأمنية.

ولفتت القناة إلى أن هناك أنباء غير رسمية تفيد بمقتل أحد الإرهابيين فيما تمكن الثاني من الهروب.

من جانبه، صرح محافظ مدينة شيراز بأن الحادث الإرهابي خلف قتيلا و5 مصابين.

وأغلقت السلطات الإيرانية أبواب المرقد وأن قوات الأمن تبحث عن الإرهابي الثاني، مؤكدة أن المنطقة المحيطة بالمرقد تحت السيطرة.

يعتبر شاه جراغ هو واحد من أكبر خمسة مزارات شيعية في إيران، وهي تجتذب الحجاج إلى شيراز التي تبعد حوالي 675 كيلومترًا (420 ميلًا) جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

ويأتي الهجوم مساء الأحد بعد هجوم أكتوبر 2022 على نفس الضريح أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسئوليته عن الهجوم الذي قالت إيران إنه نفذه رجل من طاجيكستان توفي لاحقا في المستشفى بعد أن توفي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء احتجازه من قبل قوات الأمن.

وخلال الفترة الماضية، مقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن المسلح الذي قتل 13 شخصًا في ضريح شيعي كبير الشهر الماضي هو مواطن من طاجيكستان، وكان قد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم 26 أكتوبر على شاه جراغ في مدينة شيراز، أحد أكبر خمسة مزارات شيعية في إيران.