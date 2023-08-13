الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

لقاءات توعية بأضرار الختان وأهمية الفحوصات الطبية ضمن أنشطة ثقافة بورسعيد

ثقافة الطفل
ثقافة الطفل

شهد فرع ثقافة بورسعيد أمس عددا من الأنشطة الفنية والثقافية في سياق برامج التوعية التثقيفية للرواد بعدة قضايا مجتمعية، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.


وفي إطار التعاون مع جمعية بورفؤاد لرعاية الأسرة والطفولة، أقام بيت ثقافة قرية أم خلف جنوب بورسعيد جلسات توعية الشباب والفتيات بالقرية، حيث جاءت الندوة الأولى للفتيات عن "أضرار الختان" تحدثت بها نرمين العصفوري، موضحة أن هذه العملية لا تعود بأية منافع صحية على الأنثى، بل قد تعرضها لمشاكل صحية، ونفسية، وأن القانون المصري، أقر أن ختان البنات يعتبر جناية.


أعقبها ندوة للشباب عن "أهمية الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج" تحدث بها كريم فنديس عن أهمية الفحوصات الطبية لدى الشباب قبل الزواج، حيث إنها تساهم في الكشف المبكر عن أي أمراض تتعلق بالإنجاب كذلك اكتشاف أية أمراض في مراحلها الأولى والعمل على علاجها. 


الفعاليات جاءت ضمن برامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة د.جيهان الملكي، وتضمنت كذلك حفلا نظمه البيت لتكريم أبناء القرية المشاركين فى الدورة التدريبية لتعليم اللغة الإنجليزية والتي استمرت على مدار شهر كامل بالمجان بإشراف كل من منار نور الدين، وإسراء العربي، واستهدفت الدورة ثلاث مجموعات قسمت كل مجموعة لمرحلة سنية تتناسب مع محتوى المادة وقد شهدت الدورة إقبالا كبيرا من أبناء القرية والقرى المجاورة.

 

ويشار إلى أنه شهد الأسبوع الثالث لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" الصيفية، أمس السبت، والتي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ختام عروض الفلكلور الشعبي مع ثلاث فرق متنوعة حيث قدمت الغربية للفنون الشعبية عروضها بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة، وعرضت قنا للفنون الشعبية رقصاتها بممشى النيل برأس البر، وأبهرت كفر الشيخ للفنون الشعبية جماهير شاطئ النرجس بمصيف بلطيم.

عمرو البسيوني الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة بورسعيد رعاية الأسرة والطفول جمعية بورفؤاد جلسات توعية الشباب والفتيات

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