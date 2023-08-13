الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مجموعة طلعت مصطفى تحقق مبيعات غير مسبوقة في النشاط العقاري بقيمة 51.35 مليار جنيه

جريدة الدستور

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اعتماد مجلس الإدارة في اجتماعه، يوم الخميس الماضي، برئاسة هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، على اجتماع مجلس الإدارة السابق، والمنعقد في 20 يوليو الماضي، واعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات عقارية بلغت 51.35 مليار جنيه مما يعد رقم مبيعات تاريخي غير مسبوق في قطاع النشاط العقاري في مصر، وتتمثل في مبيعات شركات المجموعة وقدرها 32.88 مليار جنيه، محطمة بذلك رقم مبيعاتها المحقق في النصف المقارنة بعام 2022، والبالغ 11.3 مليار جنيه بنسبة نمو 191%، بالإضافة إلى مبيعات جهات أخرى بمبلغ 18.47 مليار جنيه.

وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة 102 مليار جنيه في 30 يونيو عام 2023، مقابل 67 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 52%، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، مما يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية.

وبلغت الإيرادات الإجمالية المحققة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال النصف الأول من عام 2023 حوالي 10.71 مليار جنيه مقارنةً بمبلغ 7.09 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو 46%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 40%.

وبلغ صافي الربح مجموعة طلعت مصطفى القابضة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) خلال النصف الأول من عام 2023 مبلغ 175.2 مليون جنيه مقارنةً بحوالي 173.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 0.9%.

مجموعة طلعت مصطفى مبيعات طلعت مصطفى نتائج أعمال طلعت مصطفى

الأكثر قراءة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

يبدأ غدًا.. تفاصيل تسجيل طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

شهيد لقمة العيش.. أول صور لمندوب توصيل قتل على يد عاطلين بالزاوية

خانته وقتلته.. تفاصيل مقتل زوج على يد زوجته الخائنة في الشرقية

إيقاف الحبس وتأييد الغرامة بشأن الإعلامي أحمد رجب

"محرقة الميراث".. ماذا قالت التحريات في واقعة عين شمس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

د. منى حلمى

يتهمونها ويخافونها

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى