الأحد 13 أغسطس 2023
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مستشار الرئيس يكشف تفاصيل مدينة عين شمس الطبية

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، تفاصيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة.

قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مستشفيات جامعة عين شمس بالفعل مدينة طبية، جزء كبير من المدينة موجود وجاري تطويره حاليا، لافتًا إلى أن مستشفيات جامعة عين شمس منظومة متكاملة تبدأ من كلية طب عين شمس، ثم المستشفيات الكثيرة والمتعددة في مختلف التخصصات، وتصل عدد الأسرة فيها لـ3 آلاف و500 سرير.

ولفت إلى أن مستشفيات  جامعة عين شمس تضم مستشفيات  نساء وولادة وأطفال وجراحة وباطنة بكل تخصصاتها ومركز سموم، ومركز طب نفسي، أي مجموعة متكاملة، وهي مؤسسة تعليمية بحثية تدريبية تشخيصية علاجية، يعمل تحت مظلتها آلاف من أعضاء هيئة التدريس والأطباء وكوادر طبية أخرى. 

وأردف: "الرئيس صدق على أن يتم تسمية المنطقة كلها مدينة عين شمس الطبية، وهي موجودة الآن في العباسية المعروفة عند المواطنين بمستشفى الدمرداش"، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من الحالات المرضية في مستشفيات عين شمس يتم علاجها مجانًا.

وأوضح أنه جاري حاليَا إنشاء مستشفى جراحات الأطفال، مركز أورام جديد، مركز نقل دم حضاري كبير، وأكبر مستشفى طواريء.

ولفت إلى أن مستشفيات عين شمس فيها حاليا جميع فروع الطب والتخصصات البينية، والكوادر الطبية المدربة، ولا يوجد جديد في عالم الطب إلا وأدخلته كليات طب عين شمس لمصر.

مدينة عين شمس الطبية تاج الدين الرئيس السيسي مستشفيات جامعة عين شمس السيسي

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