الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مقتل 23 إرهابيًا في الصومال (فيديو)

الصومال
الصومال

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل مقتل 23 عنصرًا إرهابيًا من ميليشيا الشباب في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي في محافظة باي.

 

وقال عدنان عبدي، مراسل "القاهرة الإخبارية" إن العملية العسكرية جرت في محافظة باي جنوب البلاد، واستهدفت 3 مقرات لحركة الشباب.

 

وأضاف أن هذه المقرات عبارة عن مستودعات أدوية ومقر لصناعة المتفجرات تابعة لحركة الشباب، وأيضًا مكاتب إدارية.

 

وأشار إلى أن هذه العملية العسكرية جزء من سلسلة عمليات يشنها الجيش الصومالي خلال الفترة الأخيرة في المناطق الواقعة تحت سيطرة حركة الشباب لإضعاف قدراتها قبل شن حملة عسكرية واسعة يقودها الرئيس الصومالي في وسط البلاد.

 

وتابع: "هذه العملية هي الخامسة التي ينفذها الجيش الصومالي في عمق أراضي حركة الشباب خلال الثلاثة أيام الماضية".

 

وأكد أن الجيش السوداني أحبط صباح اليوم هجومًا لحركة الشباب في جنوب البلاد، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات أخرى بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن الرئيس الصومالي أعلن تأكيده القضاء على حركة الشباب وإعلان حرب شاملة ضدها.

الصومال الجيش الصومالي القاهرة الإخبارية الإرهاب في الصومال حركة الشباب الشباب

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