الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أصغر سوبرانو مصرية بأوبرا فيينا تكشف كواليس مشاركتها بمؤتمر المصريين في الخارج

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

عبرت مريم طاحون، أصغر سوبرانو مصرية وأصغر طالبة بجامعة فيينا العالمية للموسيقى، عن سعادتها بالمشاركة في مؤتمر المصريين بالخارج للمرة الأولى، في حين شاركت عائلتها في النسخة الثالثة التي عقدت العام الماضي.

وأشارت إلى أنها تشعر بالفخر لما رأته في هذه النسخة خاصة وأنها جمعت أكثر من 1000 مصري بالخارج من أكثر من 56 دولة حول العالم.

وأوضحت مريم طاحون في تصريحات لـ "الدستور" أن المؤتمر كان ناجحًا على مستوى كافة المقاييس، خاصة وأنه ناقش العديد من الملفات الهامة وأبرز المشكلات التي تواجه جموع المصريين بالخارج. وأكدت أنها رأت أن هذا المؤتمر كان فرصة لجموع المصريين بالخارج للاستماع إلى أفكار جديدة وتقريب وجهات النظر بما يسهم في زيادة الثقة بين المواطنين بالخارج ووطنهم الأم مصر.

وأكدت أن مثل هذه الفعاليات تساعد المصريين في الخارج في تحقيق التواصل بينهم وبين بلدهم مصر، خاصة وأنهم يرغبون بشدة في المشاركة في مجالات التنمية المستدامة من خلال الاطلاع على المشروعات التنموية التي تقوم بها الحكومة المصرية في كافة المجالات.

وعبرت طاحون عن فرحتها بمشاركتها في مؤتمر المصريين بالخارج، خاصة وأنه جاء بالتوازي مع زيارتها إلى مصر، والتي شعرت بها بمزيد من الفخر بما حققته الحكومة المصرية، خاصة في المشروعات الخاصة بالطرق والبناء والتشيد.

وعبرت “طاحون” عن فرحتها بمشاركتها في مؤتمر المصريين بالخارج خاصة وأنه جاء بالتوازي مع زيارتها إلى مصر والتي اشعرتها بمزيد من الفخر بما حققته الحكومة المصرية خاصة في المشروعات الخاصة بالطرق والبناء والتشيد.

وأشادت بوسائل المواصلات والتي أصبحت تربط بين محافظات مصر بشكل أسهل وأسرع حيث نستطيع حاليًا الذهب لأي محافظة خلال ساعة واحدة وأيضًا شعرت بالفخر عندما قمت بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة والتي أصبحت تضاهي أحدث المدن العالمية.
ونظمت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين بالخارج نهاية يوليو الماضي بمشاركة نحو 1000 مصري بالخارج.

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