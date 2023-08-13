بلدي أمانة.. حملة مجتمعية للتعريف بالمشروعات القومية وجهود الدولة المصرية

مازالت حملة "بلدي أمانة"، تواصل طرق أبوابها في قرى برج العرب كانطلاقة أولى والتي تستمر على مدار شهري أغسطس وسبتمبر لتمتد لجميع أحياء محافظة الإسكندرية، بتنظيم المجلس القومي للمرأة.

فالحملة المجتمعية تهدف لزيادة الوعي لدى أهالي المناطق المختارة هذه بالخطوات الوطنية المتحدة وتعريفهم بأهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية وما سوف يتابع للانتهاء من إنجازه في كافة المجالات العمرانية والخدمية والاجتماعية لخدمة المصريين بمختلف الشرائح المجتمعية.

وتابعت “الدستور” حملة “بلدي أمانة”، لتقول رباب محمود، من أهالي برج العرب، أن هناك حملات مجتمعية مستمرة من المجلس القومي للمرأة في منطقتنا لتعريفنا بما يحدث حولنا وما هو نفعه وفائدته علينا وعلى أبناءنا.

واصلت مديحة عبده من أهالي برج العرب، أن تواصل المبادرات المجتمعية معنا تفيدينا للإجابة على أي تساؤل لدنيا أو إفادتنا بإجراءات إنهاء أي من المعاملات الحكومية المحددة إلى أين سنذهب وكيف سننهيها.

تابعت هبة شعبان، من أهالي برج العرب، أن من خلال مختلف الآراء لا نعرف من على صواب ومن على خطأ، ولا نعرف أين الحقيقة، وهذا ما نحتاجه هو تواصل ذوي الخبرات إطلاعنا على الحقيقة للوصول لمختلف الإجابات على أسئلتنا.

من جانبها صرحت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إن الحملة المجتمعية مازالت تواصل فعالياتها وحملات طرق الأبواب للتواصل مع المرأة المصرية وبناء الثقة بالتوعية المجتمعية.

أكدت أن الشاذلي ان الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المجتمعية لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين في مختلف الأحياء والمناطق، ورفع الوعي وإطلاعهم على التحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وما نبذة الدولة المصرية من أجل تخطي الأزمات وإنهاءها بنجاح.

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