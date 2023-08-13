برلماني مشيدًا بخدمة التأسيس الإلكتروني للشركات: تعزز خطط الدولة لجذب الاستثمار

مطالبا بالترويج لها

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية الجهود المصرية المبذولة من أجل تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، والتي من بينها السماح بالتأسيس الإلكتروني عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث أجرت الحكومة أول تجربة حية لتأسيس أول شركة إلكترونيا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء كان أحد قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال "الجندي" في تصريحات صحفية أصدرها اليوم، إن البدء في تنفيذ هذا القرار في وقت قياسي يمثل نقلة نوعية، في مجال الاستثمار في مصر، لما يضفيه من تيسير ومرونة على إجراءات التأسيس، بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مطالبا بإطلاق حملات ترويج واسعة النطاق لهذه الخدمة المهمة، لتعريف المستثمرين بالخطوات اللازمة للدخول إلى المنصة الالكترونية، واتباع كافة الخطوات وصولاً إلى تأسيس الشركة إلكترونيا، والتيسير عليهم، وأن يكون هناك متابعة مستمرة لهذه الخدمة المهمة، وتوفير سُبل الدعم الفني لتلافي أية مشكلات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن شركة تم تأسيسها إلكترونيا هي شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الحرة العامة بدمياط، مؤكدا أن الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في سبيل التيسير على المستثمرين، تساهم في توفير قدر كبير من الشفافية، تطبيق أعلى درجات الشفافية، موضحاً أن المستثمر يستطع بداية من اليوم تأسيس شركته وسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد.

وأكد النائب حازم الجندي، أن إطلاق خدمة تأسيس الشركات إلكترونيا جزء من خطط الدولة لتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمستثمرين، والالتزام بأعلى بمعايير التنافسية والشفافية، والقضاء على البيروقراطية وذلك دون تحمل أي عبء إضافي، حيث تتساوى تكلفة التأسيس الإلكتروني مع تكلفة التأسيس عبر مراكز خدمات المستثمرين التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية، مشددا على أهمية تعريف مجتمع الاستثمار بهذه الخدمة.