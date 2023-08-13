الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ضمن "ثقافتنا في إجازتنا".. "أوبرا عربي" تسعد جماهير الإسكندرية باستعراضات الزمن الجميل

الفعالية
الفعالية

قدمت فرقة أوبرا عربي، باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بمنطقة بحري، استكمالا للبرنامج المقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وذلك ضمن فعاليات الليالي الفنية الصيفية لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، 

وأسعدت الفرقة بقيادة المخرج الفنان محمد مصطفى، الحضور لمدة ساعتين الاستعراضات الغنائية الراقصة التي ارتبطت بتاريخ الفن المصري وأشهر نجومه منها ميدلي مسرحية ريا وسكينة، دويتو عايز أروح، ياواد ياتقيل، اسكتش ساعه لقلبك، معانا ريال، كوتوموتو، خمس قارات، حلقاتك برجالاتك، استعراض رزة من مسرحية عشان خاطر عيونك، رقصة الكرنبة، حنكورة حكالنا حكاية، وتتر مسلسل حديث الصباح والمساء وغيرها وسط تفاعل كبير من الجمهور.

تقام الفعاليات بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش وثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، وتستمر حتى نهاية أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تشهد سهرة اليوم الأحد استكمال العروض الفنية لفرقتي سوهاج للفنون الشعبية والنيل للموسيقى والغناء في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الفعالية
الفعالية
الفعالية
الفعالية
الفعالية
الفعالية
فعاليات الليالي الفنية الصيفية لمبادرة ثقافتنا في إجازتنا ثقافتنا في اجازتنا الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة فرقة أوبرا عربى

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