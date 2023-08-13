دواء جديد يؤخر الإصابة بمرض السكر.. أستاذ باطنة تكشف التفاصيل

كشفت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة والسكر بطب قصر العيني، تفاصيل الدواء الجديد الذي وافقت عليه منظمة "FDA" ويؤخر الإصابة بمرض السكر لعدة سنوات، ويؤخذ عن طريق الحقن مرة يوميا لمدة أسبوعين.

وأوضحت أستاذ الباطنة والسكر بطب قصر العيني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن النوع الأول من مرض السكر مناعي يصيب الأطفال والشباب، حيث إن الخلايا المناعية داخل الجسم تهاجم خلايا "بيتا" الموجودة في البنكرياس، والمسؤولة عن إفراز الإنسولين، والذي يؤدي نقصه في الدم إلى ظهور مرض السكر من النوع الأول.

وأكدت أستاذ الباطنة، على أن أن هذا الدواء يعطى لمجموعة معينة من الأشخاص، موضحة أن هذا الدواء يعطل الخلايا المناعية التي تهاجم البنكرياس، ومن ثم تأخير الإصابة بالسكر، مشيرة إلى أن هناك أشخاص داخل بعض الأسر لديهم استعداد للإصابة بمرض السكر نتيجة الجينات، إذا كان هناك أشخاص مصابين داخل أسرهم.