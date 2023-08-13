الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دواء جديد يؤخر الإصابة بمرض السكر.. أستاذ باطنة تكشف التفاصيل

مرض السكر
مرض السكر

كشفت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة والسكر بطب قصر العيني، تفاصيل الدواء الجديد الذي وافقت عليه منظمة "FDA"  ويؤخر الإصابة بمرض السكر لعدة سنوات، ويؤخذ عن طريق الحقن مرة يوميا لمدة أسبوعين. 

وأوضحت أستاذ الباطنة والسكر بطب قصر العيني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن النوع الأول من مرض السكر مناعي يصيب الأطفال والشباب، حيث إن الخلايا المناعية داخل الجسم تهاجم خلايا "بيتا" الموجودة في البنكرياس، والمسؤولة عن إفراز الإنسولين، والذي يؤدي نقصه في الدم إلى ظهور مرض السكر من النوع الأول.

وأكدت أستاذ الباطنة، على أن  أن هذا الدواء يعطى لمجموعة معينة من الأشخاص، موضحة أن هذا الدواء يعطل الخلايا المناعية التي تهاجم البنكرياس، ومن ثم تأخير الإصابة بالسكر، مشيرة إلى أن هناك أشخاص داخل بعض الأسر لديهم استعداد للإصابة بمرض السكر نتيجة الجينات، إذا كان هناك أشخاص مصابين داخل أسرهم.

 

أستاذ الباطنة FDA الإصابة بمرض السكر الأطفال والشباب البنكرياس الأنسولين الدكتورة ايناس شلتوت الخلايا المناعية

الأكثر قراءة

قبل تنسيقها.. تعرف على مصروفات جميع الجامعات الأهلية

الصحة: لم يثبت وجود حالات مصابة بمتحور أوميكرون الجديد EG5 فى مصر

وزير التعليم: ثلاثة محاور أساسية لتنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة

لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

قطار العياط يدهس شابًا أثناء عبوره القضبان

ماذا ينتظر محمد صلاح فى قمة ليفربول وتشيلسى بالدورى الإنجليزى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

د. منى حلمى

يتهمونها ويخافونها

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

صور

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى