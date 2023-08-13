الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 110 أطنان أسمدة مدعمة غير مصرح بتداولها بالمنوفية

أسمدة
أسمدة

تمكنت لجنة من تموين المنوفية والأجهزة المعنية بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 110 أطنان أسمدة زراعية مدعمة وغير مُصرَّح بتداولها، داخل أحد المصانع في ضربة قوية للتجارة السوق السوداء، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسؤولين عن المصنع.

وتلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد نضال المغربي، مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بنجاح حملة مشكلة من التموين والشرطة في ضبط مصنع دائرة المركز بداخله كمية كبيرة من الأسمدة الزراعية المدعمة وغير مُرخص بتداولها، وجرى التحفظ عليها داخل.

وتبيَّن للجنة التموين المشكلة بتعليمات من عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، والمكوّنة من إدارة السادات التموينية، وبمشاركة رجال الرقابة التموينية، وقوة شرطية، وجود كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية غير المُصرح ببيعها وتداولها داخل أحد مصانع السادات، ولم يقدم القائمين عليه التراخيص اللازمة.

وتحفظت اللجنة على 110 أطنان من الأسمدة الزراعية المدعمة وغير مُصرَّح بتداولها، وحررت محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وجارِ استكمال التحقيقات لمعرفة كيفية وجود تلك الكميات الكبيرة من الأسمدة داخل المصنع.

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