الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": المعارك تحتدم فى مدينة كوبيانيسك شرقى أوكرانيا

المعارك تحتدم في
المعارك تحتدم في مدينة كوبيانيسك شرقي أوكرانيا

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش الأوكراني أعلن عن سيطرة قواته العسكرية على الجبهة الشرقية والتقدم باتجاه باخموت وليمان.

وأكد المراسل، أن المعارك تحتدم الآن في مدينة كوبيانيسك شرقي أوكرانيا.

فيما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، مساء أمس، عن أن الجيش الروسي شن، في آخر 24 ساعة، 5 ضربات صاروخية و31 غارة جوية و49 هجومًا بالمدفعية الثقيلة على مواقع عسكرية وبلدات مأهولة بالسكان، وفق نبأ عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية". 

اوكراينا الجيش الأوكراني روسيا

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