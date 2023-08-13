الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: طقس حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة (فيديو)

طقس حار
طقس حار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد تحسنًا في الأحوال الجوية على كل محافظات الجمهورية منذ نهاية الأسبوع الماضي، وتنخفض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أننا نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يساهم في توزيع الرطوبة في عمود الهواء، مما يؤدي لانخفاض درجات الرطوبة، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة في فترات الصباح.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وتكون الكتل منخفضة في درجات حرارتها، مما يجعلنا نشعر بمزيد من التحسن في الأحوال الجوية. 

 

نشهد طقسًا حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى



وتابعت: درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 33 درجة مئوية، والمحسوسة 35 درجة مئوية، حيث إننا نشهد طقسًا حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ولفتت إلى أننا نشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل، والساعات الأولى من الصباح الباكر، خاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح.

الأرصاد طقس حار رطب القاهرة الكبرى العظمى بالقاهرة 33 درجة العظمى القاهرة 33 درجة

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