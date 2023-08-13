الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كل ما تريد معرفته عن برنامج هندسة الطاقة بكلية هندسة المطرية جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، عن بدء برنامج هندسة الطاقة وهو برنامج من برامج الساعات المعتمدة بالكلية، ويستمر لمدة ١٦٠ ساعة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

ومن جانبه أفاد الدكتور محمد حسين ربيع، عميد كلية الهندسة بالمطرية أن أهداف البرنامج تتمثل فى 
▪️ توفير تعليم عالي الجودة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
▪️تزويد الطلاب بالخلفية النظرية والتطبيقية.
▪️تنمية قدرات الطلاب فى الابتكار والتعلم الذاتي لحل مشاكل الطاقة.
▪️ توفير التدريب العملي للطلاب في تخصصات هندسة الطاقة.
▪️تنمية مهارات الاتصال الفعال والقيادة والعمل الجماعي والمنافسة.  

ويستطيع خريجو البرنامج العمل فى مجالات عديدة عند اكتمال الدراسة ببرنامج هندسة الطاقة ومنها المجالات الهندسية المرتبطة بإنتاج الطاقة وإداراتها وتخزينها، وجميع الأعمال الاستشارية الميكانيكية، إلى جانب العمل فى توليد الطاقة الكهربية، وإنتاج الوقود البديل، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح وتطبيقاتها، والطاقة الكهرومائية، وترشيد الطاقة، ومجالات تحلية مياه البحر، ومجالات التبريد وتكييف الهواء.

كما أن برنامج هندسة الطاقة يعمل على إعداد خريج متميز فى تصميم وتشغيل الطاقة مؤهل للعمل فى السوق المحلية الإقليمية، وقادر على المشاركة الفعالة فى التنمية المستدامة، ويمكنه تبوؤ المناصب المهنية والقيادية، ويكون قادرًا على تطوير قدراته العلمية من خلال التعليم الذاتى والمستمر، ويطرح البرنامج تخصصات جديدة وفقًا لحاجة سوق العمل المصرية، مما يضمن زيادة فرص العمل لخريجي البرامج.

وتتمثل شروط القبول في البرنامج للطلاب الراغبين فى الالتحاق للفئات الآتية:
-طلاب الثانوية العامة الذين تم ترشيحهم من قبل مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية.
- طلاب الفرقة الإعدادية المنقولين للفرقة الأولى وطلاب الأقسام الأخرى بالكلية وطلاب هندسة حلوان.
- الطلاب المحولون إلى الكلية والمحققون للحد الأدنى لكليات القطاع الهندسي بمكتب التنسيق بالجامعات الحكومية المصرية.
- الطلاب الوافدون من الدول العربية والأجنبية والمصريون الحاصلون على شهادات المعادلة.

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