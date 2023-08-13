حازم عطية يكشف لـ "الشاهد" تفاصيل مشروع الشباب الصناعى بالفيوم

قال الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، إن المحافظة عملت على استعادة الـ 12 فدانًا التي تم الاستيلاء عليها خلال أيام الفوضى، لافتًا إلى أنه تم عمل مشروع للشباب كرد فعل على الاستيلاء على هذه الأراضي وهو "مشروع الشباب الصناعي".

وأضاف حازم عطية، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه تم عمل مشروع ورش صغيرة، تبلغ مساحة الورشة الواحدة 100 متر، لـ 144 شابًا يتمكنوا من أخذ هذه الورش لإنتاج المواد الخام التي تحتاجها المصانع الموجودة في كوم أوشيم، حيث توجد مصانع ورق، مصانع زجاج، لافتًا إلى أنه بدلًا من أن تأتي المواد الخام لهذه المصانع من خارج الفيوم، قام الشباب بإنتاجها بالإضافة إلى إنتاج منتجات أخرى.

وأشار إلى أن الشباب قاموا باستئجار هذه الورش ودفع إيجاراتها للمحافظة، ومن ثم بدأوا في عملية الإنتاج، وكان الهدف تمليك الشباب لهذه الورش بعد دفع إيجاراتها التي تقدر إجمالها قيمة الوحدة البالغة 100 متر.