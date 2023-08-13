الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية الأحد 13 أغسطس 2023

الأبراج
الأبراج

قدم الخبراء بموقع "cyberastro"، حظك اليوم الأحد 13 أغسطس 2023، لمواليد الأبراج المائية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

برج السرطان:

يقول برج السرطان اليومي، سيكون اليوم مليئًا بالصعود والهبوط، يجب أن تحاول التصرف وفقًا لرغبات شريكك، وإلا فستكون هناك احتمالية لحدوث ارتباك لا داعي له وسيؤدي ذلك إلى إفساد جو المنزل. 

 

ستكون فرصك في كسب المزيد من المال محدودة، قد تتحمل نفقات إضافية، لن يكون لديك أي مشكلة صحية كبيرة، هناك احتمالية أن يكون لديك تهيج في العين أو ألم الأسنان، قم بزيارة الطبيب عند الحاجة.

 

برج الحوت:

تحتاج إلى العمل بجدية أكبر لتحقيق أحلامك، يقول برج الحوت اليومي إن عدم الرضا قد يسود في جبهة العمل، لن يكون جو العمل مواتيا للغاية.

 

كما يقول برج الحوت اليومي، من المحتمل أن تدخل في مجادلات غير مرغوب فيها مع شريكك، قد يكون هذا بسبب ضعف مستوى سوء الفهم، سيكون تدفق الأموال محدودًا، تجنب اتخاذ أي قرارات استثمارية واسعة النطاق للحد من فرص الخسارة، قد تكون هناك فرص للصداع، وهذا بسبب الضغط النفسي.

 

برج العقرب:

يقول برج العقرب اليومي، قد يكون اليوم صعبًا بعض الشيء في حياتك العاطفية، قد يكون لديك اختلاف في الرأي مع شريك حياتك، هذا بسبب قلة التفاهم بينكما. 

 

قد يضطر أولئك الذين يمارسون الأعمال التجارية إلى تحمل نفقات إضافية غير مرغوب فيها، سيكون لديك ضغط في عقلك وشعور بعدم الأمان سيؤدي إلى مشاكل صحية، سوف تشعر بالتعب وعدم الارتياح، تحلى بالصبر وزيارة الطبيب إذا لزم الأمر.

 

سوف تتقدم لليوم وستكون مرتاحًا في كل مكان تتواجد فيه، ستحقق نجاحًا أفضل في العمل، ستكون هناك فرص للتقدير في شكل ترقية من رؤسائك.

 

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