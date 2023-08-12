حزب الإصلاح والنهضة: اليوم العالمي للشباب يذكرنا بأهمية دورهم في تطوير المجتمعات

أكد حزب الإصلاح والنهضة، أنه اليوم العالمي للشباب هو مناسبة تذكرنا بأهمية دور الشباب في تطوير المجتمعات وتحقيق التقدم والنهضة، مضيفا يمر علينا اليوم العالمي للشباب ويحمل رسالة هامة وقيمة في بناء مستقبل أفضل للبشرية.

وثمن الحزب، الدور الرائد الذي اضطلع به الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمكين الشباب وما أتاحه من فرص جعلتهم يتبوؤن مراكز صنع القرار، سواء في المواقع التنفيذية أو التشريعية.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة، إيمانه بأن الشباب هم أملنا وقوتنا ومحرك تقدمنا، وأنهم رمز للطموح والحماسة والإبداع، ولهذا السبب نحرص على توفير الفرص والمنصات المناسبة للشباب للمشاركة الفعالة في صنع القرار وبناء مستقبلهم ومستقبل الوطن، ومن هنا كان أحد المرتكزات الخمس في برنامج الحزب منذ تأسيسيه هو "تمكين الشباب".

في هذا اليوم العالمي للشباب، جدد الحزب التزامه بتعزيز الدور الشبابي في جميع المجالات، بدءًا من التعليم والتدريب وصولاً إلى العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا أن الشباب ليسوا فقط رواد المستقبل، بل هم أيضًا شركاء حقيقيين في تشكيل الحاضر واتخاذ القرارات الحكيمة.

ودعا جميع مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من مؤسسات العمل العام، السياسي منها والاجتماعي إلى الاستماع إلى أصوات الشباب وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، مشددا على أهمية أن تكون هناك فرص متساوية للشباب في الحصول على التعليم الجيد والتدريب المهني والوصول إلى فرص الحياة الكريمة.

كما دعا الشباب أنفسهم إلى تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في تطوير مجتمعاتهم والعمل نحو تحقيق التغيير الإيجابي كي يكونوا أعمدة رئيسية في البناء والتنمية، وأن يتبنوا القيم الأخلاقية والمبادئ السامية التي تعزز السلم والتعاون والعدالة.

وجدد الحزب التزامه بدعم الشباب وتمكينهم، مؤكدا على أهمية العمل المشترك لتحقيق تطلعاتهم وتحقيق التنمية المستدامة، فنحن على يقين بأن بإمكان الشباب أن يكونوا القوة الدافعة للتغيير الإيجابي.