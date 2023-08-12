السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء العمل بالمقر الجديد لعيادات جهينة الشاملة للتأمين الصحي بسوهاج (صور)

رئيس التامين الصحى
رئيس التامين الصحى بسوهاج

أعلن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، عن بدء العمل بالمقر الجديد لعيادات جهينة الشاملة للتأمين الصحي الدائم، وذلك بجهينة الشرقية، والذي بدأ بالفعل في تقديم خدماته الطبية للمواطنين، ليخدم أكثر من 130 ألف مواطن بمركز ومدينة جهينة تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالتيسير على المواطنين والعمل على تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح الدكتور محمد حسن ياسين مدير عام فرع التأمين الصحي بسوهاج، أن المقر الجديد يضم عيادات خارجية، وصيدلية طلاب وأطفال رضع لصرف العلاج، ومخزن العيادة، ومخزن للصيدلية إلى جانب مقر اللجنة الفرعية، وأماكن انتظار المرضى، والمكاتب الإدارية، مشيرا إلى تزويد العيادة بجهاز أشعة عادية، لافتا إلى أن المقر الجديد يخدم الأطفال الرضع، وطلاب المدارس، والعاملين، وأصحاب المعاشات، والأرامل، والمرأة المعيلة.

 

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30 ألف مواطن ادي إدارية ارق اري آشعة اطفال

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