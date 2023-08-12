السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إنجى كيوان: فخورة بما يحدث فى مصر ومدينة العلمين أصبحت تحفة

الفنانة إنجي كيوان
الفنانة إنجي كيوان

عبرت الفنانة إنجي كيوان، عن انبهارها بمدينة العلمين، والتي وصفتها بالتحفة، مشيرة إلى أنها أول مرة تقوم بزيارتها.

وكشفت خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، عن فخرها بما يحدث في مصر، مؤكدة أن كل أصدقائها سعيدون بالعلمين وقاموا بزيارتها مؤخرًا، مشيرة إلى أن عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو، كان مميزًا جدًا خاصة مع الملابس الفرعونية القديمة بالإضافة إلى الموسيقى والأنوار.

حسن أبوالروس يشيد بمهرجان العلمين

من جهته، قال الفنان حسن أبوالروس، إن مدينة العلمين الجديدة مشرفة جدًا، مؤكدًا أنه متابع لكل فعاليات مهرجان العالم علمين ويسعد بذلك.

وأضاف، أن مصر أصبحت متطورة جدًا، ولم تعد أقل من أي بلد، بل بالعكس أصبحت أعلى، مؤكدًا أنه مهتم جدًا بعروض الأزياء.

انجى كيوان مدينة العلمين التحفة مصر فخرها حسن ابو الروس مهرجان العلمين

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