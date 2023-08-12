القومى للمرأة: ملف تمكين المرأة شهد طفرة غير مسبوقة محليًا ودوليًا فى عهد السيسى

كشف الدكتورة نجلاء العادلي، مدير عام التعاون الدولي في المجلس القومي للمرأة، عن جهود المجلس القومي للمرأة لتمكين الشباب.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن ملف تمكين المرأة شهد طفرة غير مسبوقة محليًا ودوليًا في عهد الرئيس السيسي.

وأضافت أن هناك خطوات ملموسة في دعم الدولة لدور المرأة من الشباب والفتيات في تحقيق التنمية المستدامة، للوصول لمجتمع يكفل فرص متكاملة للطرفين.

وأشارت إلي أن الدولة قدمت مبادرات صحية واجتماعية وتدريب وتأهيل ودعم اقتصادي للفتيات، موضحًا أن المرأة أصبحت تتمتع بكل الحقوق بناء علي دستور 2014، من خلال أكثر من 20 مادة.