"ضابط ومهندس ودكتور".. مهن عمل بها فريق مسار إجبارى قبل الغناء

كشف تامر عطاالله الشهير بـ "توسي"، عضو فريق مسار إجباري، عن مفاجأة عن الأعمال التي التحقوا بها قبل تشكيل الفريق.

وقال توسي، في لقاء خاص للقناة الأولى المصرية، على هامش حفلهم أمس ضمن مهرجان العلمين الجديدة: "هاني الدقاق كان مهندس معماري، ومحمود صيام كان دكتور في الجامعة بيعذب الطلبة بامتحانات صعبة، وأيمن مسعود كان شغال في البترول، وأنا كنت ضابط لفترة طويلة من حياتي".

وأضاف: "كلنا كان حلمنا وإحنا صغيرين نغني على ستيدج ضخم، بنفس الإمكانيات المتوفرة في مهرجان العلمين".

ولفت محمود الصيام، إلى أن جميع أعضاء الفريق تركوا أعمالهم السابقة وتفرغوا بالكامل للغناء، ولعمل الفرقة.

وعن تفضيلهم للأغاني السنجل أم الألبوم، قال هاني الدقاق "بنحب نعمل حاجات سنجل، وأوقات نفضل الألبوم"، كما أكد أنهم مكملين في تقديم أغاني سيد درويش، بهذا الشكل من الموسيقى، مردفًا: "أغاني سيد درويش، عايشة، غنيناها بالطريقة اللي سامعينها بالموسيقى، لو لعبنا كل أغاني سيد درويش ستكون مناسبة للعصر، وما زال لدينا ما نقدمه من أغاني سيد درويش بهذا اللون".