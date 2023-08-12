القاهرة الإخبارية: مليار طن انبعاثات كربونية بسبب حرائق غابات كندا

تسببت حرائق الغابات التاريخية في كندا هذا العام، في انبعاث ما يعادل أكثر من مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو مستوى غير مسبوق، وفق تقديرات السلطات الكندية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية".

ويعادل هذا المقدار تقريبًا الانبعاثات السنوية لليابان، والتي تعادل 1.12 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2021، خامس أكبر ملوث في العالم، وتتجاوز الانبعاثات السنوية لقطاع الطيران العالمي في العام 2022، والتي بلغت 0.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.

تحوّل هذا الصيف إلى ماراثون حقيقي

وقال مايكل نورتن، المدير العام لهيئة إدارة الغابات الكندية، اليوم السبت: "تحوّل هذا الصيف إلى ماراثون حقيقي" في وقت يتحضّر غرب البلاد لموجة حرّ جديدة.

وأضاف المدير العام لهيئة إدارة الغابات الكندية: "تشير تقديراتنا الأولية إلى أن انبعاثات الموسم الحالي تجاوزت مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون".

وتوقع أن تبقى أخطار اندلاع حرائق أعلى من المعتاد حتى سبتمبر المقبل، وبحسب بيانات نشرها المرصد الأوروبي "كوبرنيكوس"، وصلت انبعاثات الكربون الناتجة من الحرائق في كندا إلى مستويات غير مسبوقة، وسجّلت في نهاية يوليو أكثر من ضعف المستوى القياسي السنوي الأخير الذي سجّل عام 2014.