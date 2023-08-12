برلمانى: الرئيس السيسى حقق طفرة شاملة فى ملف حقوق الإنسان

قال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قرارات العفو التي تطلقها لجنة العفو الرئاسي، والتي كان آخرها الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا في قضايا رأي، تؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على خلق مناخ مناسب للعمل السياسي في مصر.

وأضاف شكيب، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القيادة السياسية تعمل على إنهاء ملف المحبوسين جذريا، والذي يتماشى مع فعاليات الحوار الوطني، مما يؤكد أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة بملف حقوق الإنسان، والذي يعد بمثابة خطوة مهمة في سبيل تعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية في مصر، وإعطاء فرص حقيقية لبناء جسور من التواصل في المجتمع المصري.

وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو تمهيد الطريق للعبور للجمهورية الجديدة، وترسيخ مبادئها على مختلف المحاور، تحت قيادة الرئيس السيسي الذي يتعامل مع ملف حقوق الإنسان بمفاهيمه الشاملة، فقد جعل حقوق الإنسان فى مصر تتمثل فى تمتع المصريين بحقوق التعليم والصحة والإسكان وغيرها من حقوق المواطن.

وأشاد النائب رفعت شكيب باهتمام الرئيس السيسي وحديثه الدائم عن حقوق الإنسان فى جميع المؤتمرات والمنتديات التى يشارك فيها على مستوى العالم، لذلك نجد الرئيس يتعامل بإنسانية في ملف الإفراج عن المحبوسين، وهذا دليل على الاهتمام بملف حقوق الإنسان ودعم الرئيس له.