السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

مونودراما "فريدة" تمثل مصر بمهرجان الزرقاء بالأردن

مونودراما فريدة
مونودراما فريدة

يشارك الببت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، بعرض المونودراما "فريدة" ليمثل مصر ضمن فعاليات مهرجان الزرقاء للمونودراما  بالأردن فى نسخته الأولى.

"فريدة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، ومن المقرر تقديم العرض في تمام السادسةً من مساء يوم الأربعاء ١٦ أغسطس الجاري، بمركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، ضمن عروض المسابقة الرسمية.

ويقول المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، إن هذه هي المشاركة الثانية للعرض بالأردن، حيث تم تقديمه ضمن الاحتفالات الخاصة باختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام ٢٠٢٢، وشهد العرض نجاحا كبيرا، كما قدم العرض لعدة مواسم بالقاهرة كان أخرهم شهر يوليو الماضي وشهد أيضا نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا.

أبطال مونودراما "فريدة"

مونودراما "فريدة" عن "أغنية البجعة " لأنطون تشيكوف، بطولة الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى .

يشار إلى أن مهرجان الزرقاء للمونودراما  بالأردن فى نسخته الأولى، يقام تحت رعاية وزارة الثقافة الأردنية فى الفترة من ١٠ حتى ١٨ أغسطس الجارى، على قاعات ومسرح مركز عبد الله الثانى الثقافى، ويشارك فيه ١٢ دولة عربية وهم " مصر، الأردن، المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر، فلسطين، اليمن، العراق، سلطنة عمان، سوريا، البحرين"

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