السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على ربة منزل وابنتها بحوزتهما شابو وحشيش

حبس
حبس

 تمكن رجال المباحث بمركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر، من ضبط ربة منزل وابنتهما لاتهامها بالترويج للمواد المخدرة بقرية المريس وبحوزتهما 50 كيسا ولفافة من مخدر الشابو والحشيش، وتم اقتيادهما لديوان المركز للتحقيق معهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

بداية  الواقعة بتلقى رجال المباحث بمركز شرطة أرمنت معلومات تفيد بقيام ربة منزل، بالترويح للمواد المخدرة فى منطقة المريس برفقة ابنتها، وبتكثيف التحريات والتحقيقات وإعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوات فى ضبطهما وبحوزتهما 30 كيسا من مخدر الشابو، و20 لفافة من الحشيش للاتجار بهما على أهالى المنطقة، فتم على الفور اقتيادهما لديوان المركز للتحقيق معهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

رجال المباحث ربة منزل مخدر الشابو والحشيش الإجراءات القانونية منطقة المريس

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