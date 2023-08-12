السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق مخزن شركة صناعات غذائية فى كرداسة

إطفاء حريق
إطفاء حريق

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اشتعل بمخزن تابع لشركة صناعات غذائية في كرداسة، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة باندلاع حريق بمخزن، في طريق إسكندرية الصحراوي بكرداسة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

تبين من خلال التحريات أن المخزن تابع لشركة صناعات غذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

رجال الحماية حريق صناعات غذائية كرداسة الإجراءات القانونية مديرية أمن الجيزة

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