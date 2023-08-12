إخماد حريق مخزن شركة صناعات غذائية فى كرداسة

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اشتعل بمخزن تابع لشركة صناعات غذائية في كرداسة، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة باندلاع حريق بمخزن، في طريق إسكندرية الصحراوي بكرداسة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

تبين من خلال التحريات أن المخزن تابع لشركة صناعات غذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.