السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. بدء العرض الثاني لمسلسل "الكبير أوي" على "ON"

الكبير اوى
الكبير اوى

تنطلق اليوم أولى حلقات مسلسل “الكبير أوي” الجزء السابع عبر شاشة قناة "ON"، وذلك في عرضه الثاني عقب النجاح الذي حققه العمل في موسم رمضان الماضي. 

ويعرض مسلسل "الكبير أوي" الجزء السابع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، ويُعاد المسلسل مرتين في تمام الساعة الثانية صباحا، ومرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة الواحدة ظهرا. 

وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها، ويعرض على قناة on حصريًا فى الثامنة مساء. 

يشارك في "الكبير أوي 7" نخبة من نجوم الفن على رأسهم بطل العمل الفنان أحمد مكي الذي يجسد شخصية جوني والكبير وحزلقوم، والفنانة رحمة أحمد، التي تلعب شخصية مربوحة، وبيومي فؤاد طبيب الوحدة الصحية في قرية المزاريطة الذي يجسد شخصية الدكتور ربيع، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي. 

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اليوم.. بدء العرض الثاني لمسلسل "الكبير أوي" على "ON"

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