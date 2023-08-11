كارول سماحة تشكر "المتحدة" بعد مشاركتها فى مهرجان العلمين

كشفت الفنانة كارول سماحة، عن رأيها في مدينة العلمين الجديدة، قائلة: "أنا متفاجئة من التطور الرائع الذي حدث في مصر، فمنذ بداية زواجي في مصر منذ 10 سنوات حدث في مصر تطور هائل في كل المجالات".

وأضافت الفنانة كارول سماحة خلال لقائها على هامش مهرجان العلمين الجديدة: "مدينة العلمين دي حاجة تانية، بمجرد الوصول إلى أرض العلمين نشاهد حالة من العظمة والعمارات الفخمة والبناء وجمال البحر، شيء في منتهى الجمال والرقي".

وتابعت كارول سماحة: "مبسوطة أكتر بمهرجان العلمين الجديدة، وفخورة جدًا بمشاركتي في النسخة الأولى لمهرجان العلمين الجديدة".

ووجهت الفنانة كارول سماحة رسالة شكر للشركة المتحدة على دعوتها للمشاركة في النسخة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة.