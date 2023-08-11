قناة الناس| على الله الجمال: الرسول خُلق فى أتمّ صور الكمال (فيديو)

قال الشيخ على الله الجمّال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إنّ الله تعالى خلق نبيه محمد صلّى الله عليه وسلم في أتم صور الكمال، مستنداً لما ذكره وهب بن منبه بقوله: “قرأت إحدى وسبعين كتابا من الكتب السابقة فوجدت أنَّ الله تعالى لم يعط جميع الأنبياء من الكمال والعقل كما أعطى لرسوله محمد”.

وأضاف الجمّال، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس، عند التأمل في السيرة النبوية نجد أنّ “ابن الكلبي” يقول: “كُتب في نسب رسول الله 500 أم أي جدته وأم جدته، وهكذا في النسب والذين قاموا بإرضاع النبي كذلك، فما وجدت فيهم سفاحًا من سفاح الجاهلية أو شيئاً مما كان عليه أهل الجاهلية”.

وأوضح “الجمّال” أنّ الرسول الكريم من صغره لم يسجد للأصنام، مشيراً إلى موقفه صلّى الله عليه وسلم وحديثه عنها أنه قال: “كرهتها وما كرهت شيئاً كما كرهتها”، لأن الله تعالى خلقه بهذا الكمال البشري وخلقه وافيًا في كل شيء ولنتعلم من كمال عقله.

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