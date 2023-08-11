رفع 165 طن مخلفات وصيانة وتركيب 17 كشافًا كهربائيًا بأحياء وقرى المنيا

كثَّفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتوازي مع أعمال إصلاح وصيانة وتركيب كشافات الكهرباء بأحياء المدينة والقرى التابعة لها، ورفعت 165 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وصيانة وتركيب 17 كشَّافًا كهربائيًا.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أقسام البيئة بقرى وأحياء المنيا قامت تحت إشراف نواب رئيس المركز والمدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية بالقرى والأحياء بتنفيذ حملات نظافة مكثفة ومن خلالها تم رفع ما يقارب من ١٦٥طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع قرى: نزلة حسين، وتله، وبنى محمد سلطان، وبنى أحمد الغربية، وشوارع وأورقة حي غرب ووسط المدينة، ومن المدخل الرئيسي لقرية دمشير إلى مدخل عزبة الطبجي بدمشير من ناحية المحيط.

وتم تفريغ صناديق القمامة بالبرجاية ونظافة طريق الموقف وطراد النيل وشارع مصر ومداخل قرية البرجاية ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن الكتلة السكانية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي، وتوفير بيئة صحية وتم تحرير ٥ إنذارات متنوعة وإشغال وبيئة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية بقرية بنى أحمد الغربية قامت اليوم بالمرور على شوارع القرية لاستكمال أعمال الصيانة الدورية، حيث تم صيانة كشافات الطريق الرئيسي بدير عطية وتركيب عدد ٢ كشاف جديد بدل من التالفة وصيانة ١٥ كشاف كهرباء معطل ناتج عن سوء الأحوال الجوية لتوضيح الرؤية وتجنب الحوادث المرورية.

حملات نظافة وصيانة أنارة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة وصيانة أنارة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة وصيانة أنارة بأحياء وقري المنيا