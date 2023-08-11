الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 165 طن مخلفات وصيانة وتركيب 17 كشافًا كهربائيًا بأحياء وقرى المنيا

حملات نظافة وصيانة
حملات نظافة وصيانة أنارة بأحياء وقري المنيا

كثَّفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتوازي مع أعمال إصلاح وصيانة وتركيب كشافات الكهرباء بأحياء المدينة والقرى التابعة لها، ورفعت 165 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وصيانة وتركيب 17 كشَّافًا كهربائيًا.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أقسام البيئة بقرى وأحياء المنيا قامت تحت إشراف نواب رئيس المركز والمدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية بالقرى والأحياء بتنفيذ حملات نظافة مكثفة ومن خلالها تم رفع ما يقارب من ١٦٥طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع قرى: نزلة حسين، وتله، وبنى محمد سلطان، وبنى أحمد الغربية، وشوارع وأورقة حي غرب ووسط المدينة، ومن المدخل الرئيسي لقرية دمشير إلى مدخل عزبة الطبجي بدمشير من ناحية المحيط.

وتم تفريغ صناديق القمامة بالبرجاية ونظافة طريق الموقف وطراد النيل وشارع مصر ومداخل قرية البرجاية ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن الكتلة السكانية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي، وتوفير بيئة صحية وتم تحرير ٥ إنذارات متنوعة وإشغال وبيئة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية بقرية بنى أحمد الغربية قامت اليوم بالمرور على شوارع القرية لاستكمال أعمال الصيانة الدورية، حيث تم صيانة كشافات الطريق الرئيسي بدير عطية وتركيب عدد ٢ كشاف جديد بدل من التالفة وصيانة ١٥ كشاف كهرباء معطل ناتج عن سوء الأحوال الجوية لتوضيح الرؤية وتجنب الحوادث المرورية.

حملات نظافة وصيانة أنارة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وصيانة أنارة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وصيانة أنارة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وصيانة أنارة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وصيانة أنارة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وصيانة أنارة بأحياء وقري المنيا
received_3523632791209560
received_3523632791209560
المنيا رفع مخلفات وقمامة صيانة وتركيب كشافات كهربائية أحياء وقري المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

الأكثر قراءة

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

"تعاهدتا ألا يفترقا".. مصرع شقيقتين فى حادث سير بالتجمع

الآن.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة

توجيه الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين يتصدر اهتمامات الصحف

وزير المالية: قرار"موديز" يعكس نظرة متوازنة للخطوات الإصلاحية المتخذة خلال الأشهر الماضية

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع.. انفوجرافيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع