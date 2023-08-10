نوع جديد من الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة.. تفاصيل الكشف المصري

تحدث الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن الورقة البحثية التي تعلن اكتشاف نوع جديد من الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة، مؤكدا أن الحوت المكتشف يعد أحد أصغر وأقدم أسلاف الحيتان مائية المعيشة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى: "العمل على الورقة البحثية بدأ في عام 2017 وتم العمل في صمت على مدار 6 سنوات، لاستكمال هذا الاكتشاف العظيم بدعم كبير من جامعة المنصورة وتنسيق مع أكاديمية البحث العلمي والتي مولت هذا المشروع.

وتابع: "تم الإعلان عن هذا الاكتشاف الضخم اليوم في تمام الساعة السادسة مساء، وخاصة بعد نشره بأكبر مجلة علمية في العالم وهي مجلة فيوتشر".

وواصل: “استطاع العلماء التوصل إلى تفاصيل الحوت، إذ يبلغ طول الحوت 2.5 متر بينما يبلغ وزنه 187 كيلو، مهنئا بدوره رئيسا لها، جامعة المنصورة على هذا الإنجاز العظيم”.