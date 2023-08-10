تجديد حبس المتهمين بقتل شاب وإصابة نجله خلال مشاجرة بالشرابية

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الشرابية حبس المتهمين بقتل شاب بطعنة نافذة، وإصابة نجله خلال مشاجرة بسبب خلافات عائلية بمنطقة الشرابية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمقتل شخص خلال مشاجرة بدائرة قسم شرطة الشرابية.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعن نافذ وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، بينما أصيب نجله وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ومن خلال التحريات الأولية تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من الأشخاص، بسبب وجود خلافات عائلية بينهم، وتطورت لمشاجرة، قام على إثرها أحد المتهمين باستلال سلاحا أبيض "سكين" وسدد طعنة نافذة للضحية حتى سقط قتيلا وسط بركة من الدماء حوله.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين، وتم اقتيادهم لديوان القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.