الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل شاب وإصابة نجله خلال مشاجرة بالشرابية

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الشرابية حبس المتهمين بقتل شاب بطعنة نافذة، وإصابة نجله خلال مشاجرة بسبب خلافات عائلية بمنطقة الشرابية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمقتل شخص خلال مشاجرة بدائرة قسم شرطة الشرابية.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعن نافذ وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، بينما أصيب نجله وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ومن خلال التحريات الأولية تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من الأشخاص، بسبب وجود خلافات عائلية بينهم، وتطورت لمشاجرة، قام على إثرها أحد المتهمين باستلال سلاحا أبيض "سكين" وسدد طعنة نافذة للضحية حتى سقط قتيلا وسط بركة من الدماء حوله.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين، وتم اقتيادهم لديوان القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس المتهمين قتل شاب صابة نجله مشاجرة

الأكثر قراءة

متحدث “الصحة” يكشف حقيقة تفشى مرض الدرن فى مصر

ما خشيت منه مصر حدث فى إيطاليا.. مأساة فى حفل ترافيس سكوت الأخير

اتهامات بالتهديد وخدش الحياء تُلاحق أستاذ بجامعة المنصورة

مصطفى بكرى: الرئيس السيسى تعرض لأكثر من محاولة اغتيال

إخوانى منشق: المخابرات البريطانية دعمت مخطط الجماعة لتفكيك المصريين

الداخلية: ضبط مخدرات بقيمة 4.9 مليون جنيه بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟